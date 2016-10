Reichel: "Aufstieg noch kein Thema"

erschienen am 18.10.2016



Für Urgestein Ken Reichel vom Zweitliga-Spitzenreiter Eintracht Braunschweig ist die Rückkehr der Niedersachsen in die Fußball-Bundesliga weiterhin sehr weit weg. "Der Aufstieg ist für die Mannschaft momentan noch kein Thema. Dafür sind noch viel zu viele Spiele zu spielen", sagte der Abwehrspieler nach dem 1:0 (1:0)-Erfolg gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Mit dem fünften Sieg im fünften Heimspiel konnten die Norddeutschen ihre Tabellenführung ausbauen, der Vorsprung auf einen Nicht-Aufstiegsplatz beträgt bereits fünf Punkte. "Das war souverän und verdient", sagte Trainer Torsten Lieberknecht nach dem Auftritt seiner Truppe.

Sein Kollege Tayfun Korkut konnte auch mit einer Fünferkette die Niederlage nicht verhindern, in der Offensive fanden die Pfälzer kaum statt. Die Gäste belegen weiterhin Relegationsrang 16, für Korkut eine realistische Einordnung: "Besonders am Anfang konnte man erkennen, dass wir in der Tabelle wirklich da unten stehen."