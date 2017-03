Reiten: Von Bredow-Werndl nicht zum Weltcup-Finale

erschienen am 25.03.2017



Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl hat ihre Teilnahme am Weltcup-Finale in der kommenden Woche in Omaha/Nebraska abgesagt. Ihr Hengst Unee BB musste kurz vor dem geplanten Abflug wegen einer leichten Kolik behandelt werden. Dem Pferd geht es wieder besser, aber "das Risiko bei einem Flug wäre zu hoch gewesen", sagte Von Bredow-Werndl, die in Omaha ihr viertes Weltcup-Finale geritten wäre.

Somit ist die sechsmalige Olympiasiegerin Isabell Werth (Rheinberg) in Omaha die einzige deutsche Teilnehmerin in der Dressur. Die 47-Jährige startet mit ihrer Oldenburger Rappstute Weihegold, Werth hatte sich mit der Idealpunktzahl 80 für das Finale qualifiziert.

Jessica von Bredow-Werndl legt nun erst mal eine längere Pause vom Turniersport ein. Die 31-Jährige und ihr Ehemann Max von Bredow erwarten im August ihr erstes Kind.