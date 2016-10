Rekorde und ein "Lottogewinn"

In der Gewichtheber-Bundesliga landete der Chemnitzer AC den zweiten Sieg. Das Athletenteam Vogtland verlor gegen einen Favoriten, besitzt aber einen neuen Überflieger.

Von Martina Martin

erschienen am 17.10.2016



Chemnitz/Rodewisch. Wie die Zuschauer im Saal verfolgten auch die Teamkollegen des Chemnitzer AC gespannt den letzten Auftritt eines ihrer Youngster: Kurt Perthel hatte im Stoßen 170 Kilogramm auflegen lassen, eine Last, die er noch nie zuvor bewältigt hatte. Mit großem Kampfgeist setzte er diese auch um. Doch dann unterlief ihm vor dem Ausstoßen ein technischer Fehler (zwei Ansätze) und der Versuch musste laut Reglement ungültig gegeben werden. Natürlich verließ der 18-Jährige erst einmal enttäuscht die Bühne, aber der tosende Beifall der Fans und das Schulterklopfen seines Trainers Petr Hruby sowie der Gefährten bauten ihn schnell wieder auf. Denn bis dahin waren dem angehenden Abiturienten im Wettkampfverlauf einschließlich des Zweikampfes fünf persönliche Rekorde gelungen. Zudem erreichte er mit 120 Zählern seinen Punkthöchstwert, wobei sich seine Mannschaft als eindeutiger Favorit gegen die SG Eibau mit 765,8:579,0-Punkten (3:0) durchsetzte.

"Klar habe ich mich zuerst geärgert. Das darf nicht passieren, zumal ich das Ausstoßen gut kann", meinte Kurt Perthel, der vor der wieder lautstark anfeuernden Heimkulisse nach fünf gültigen Versuchen zu gern auch diese "Zugabe" bringen wollte. Mit 135 kg im Reißen und 165 kg im Stoßen hatte er mit Blick auf die weitere Saison seine Vorgabe genau erreicht, sich beispielsweise im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt um insgesamt 21 kg gesteigert. Dabei kam dem früheren Turner beim KTV Chemnitz (bis 2010) zugute, dass er in den vergangenen Monaten verletzungsfrei trainieren konnte. Eine Knieoperation zwang ihn 2014 zu einer längeren Pause, ein Bänderriss 2015.

Weitere Bestwerte visiert er nun bei den nationalen Titelkämpfen Ende des Monats (28./29.) in Plauen an. Bei diesen könnte er sich sogar noch für die Junioren-EM qualifizieren. "Es wird zwar sehr schwer, da es vier Kandidaten gibt. Aber ich werde kämpfen, alles geben", sagte Kurt Perthel, der schon einmal in seiner Jugendzeit (dreimal Deutscher Vizemeister) knapp an einer Nominierung für den internationalen Nachwuchshöhepunkt scheiterte.

Julian Pianski, sein Trainingsgefährte am Bundesstützpunkt, indes feierte mit Rang fünf bei der Jugend-EM 2015 seinen wertvollsten Erfolg. Der 18-Jährige aus Torgau, der in der Vorsaison wegen einer Ellbogenverletzung nur einen Vergleich bestreiten konnte, gehört nunmehr in der Klasse bis 94 kg gleichfalls zu den JEM-Mitbewerbern. Er stellte ebenso persönliche Rekorde auf, kam auf 304 kg und auf 119 Zähler (höheres Körpergewicht). Im sehr ausgeglichen agierenden CAC-Team freute sich zudem auch Josef Hesse über eine Bestmarke im Stoßen. Die meisten Relativpunkte steuerte erneut Kapitän Max Lang (146) bei, obwohl er aktuell wegen eines Bundeswehrlehrganges nicht optimal trainieren kann.

Im Athletenteam Vogtland (ATV), das sein erstes Saisonduell wie erwartet gegen den Staffelmitfavoriten Berliner TSC mit 583,8:739 verlor, sorgte ein Neuzugang jedoch für einen Paukenschlag. Der Tscheche Petr Petrov zeigte sechs starke Versuche und markierte den Höchstwert von 151 Zählern. "Für uns ist Petr wie ein Sechser im Lotto, hat sich super präsentiert. Er macht aus seinen Möglichkeiten sehr viel, kommt als netter und zurückhaltender Typ gut an", schwärmte Teamchef Bernd Schmiedel vom 26-Jährigen aus dem Nachbarland, mit dem die Verständigung ausschließlich bisher auf Englisch erfolgt. Aber deshalb gab es keinerlei Probleme, der WM- und zweifache EM-Teilnehmer (Plätze 9 und 7) fügte sich auf Anhieb bestens in die Truppe ein. Gemeinsam mit Eliska Pudivitrova, die wegen der Vorbereitung auf die U-23-EM noch fehlte, hatte er sich von selbst beim ATV gemeldet. Und die gemeinsame Mannschaft der Vereine Atlas Plauen und TSG Rodewisch ist über jede Verstärkung froh, zumal die Besetzung bis zum Schluss unsicher war. Mit Tobias Clauß (krank) und Robert Dolega fielen gleich zwei Stammkräfte aus.

"Deshalb bin ich unter diesen Umständen mit dem Auftakt zufrieden. Das Ergebnis ist mit der Besetzung okay", wertete Bernd Schmiedel. Ein Sonderlob verteilte er dabei an Edgar Jerke, der wieder mit sechs Gültigen seine Zuverlässigkeit unter Beweis stellte, und Florian Hartenberger. Der 17-Jährige hatte kräftig abgenommen und in seiner neuen Klasse bis 77 kg gleich in allen drei Kategorien Lasten wie noch nie zur Hochstrecke gebracht.