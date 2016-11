Rekordsieger Friedrichshafen im Volleyball-Pokalfinale

erschienen am 24.11.2016



Volleyball-Rekordmeister VfB Friedrichshafen ist wie erwartet souverän ins Pokalfinale eingezogen. Das Team von Ex-Bundestrainer Vital Heynen gewann in der Vorschlussrunde bei den Netzhoppers Königs Wusterhausen 3:0 und zog zum 14. Mal ins Endspiel ein. In den bislang 13 Final-Teilnahmen ging der Titel jedes Mal an den Rekordsieger.

Den zweiten Finalisten spielen am Donnerstag (19.30 Uhr) Titelverteidiger Berlin Recycling Volleys und der TSV Herrsching aus. Das Endspiel findet am 29. Januar 2017 in der Mannheimer SAP-Arena statt.