Relegation: Wolfsburg auch in Braunschweig ohne Rodríguez

erschienen am 28.05.2017



Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss auch im Relegationsrückspiel am Montag (20.30 Uhr/ARD und Sky) bei Eintracht Braunschweig auf seinen Linksverteidiger Ricardo Rodríguez verzichten. "Er hat alles versucht, um zu spielen", sagte Trainer Andries Jonker am Sonntag, "es reicht aber leider nicht."

Der Schweizer hatte schon im Hinspiel am Donnerstag (1:0) wegen Sprunggelenksproblemen gefehlt. Obwohl er noch einen Vertrag bis 2019 bei den Niedersachsen hat, steht Rodríguez nach Medienberichten vor einem Wechsel zum italienischen Traditionsklub AC Mailand.

Fraglich ist der Einsatz von Josuha Guilavogui. Der Franzose war am Donnerstag mit einer Muskelverletzung ausgewechselt worden. "Wir müssen schauen, ob er spielen kann", sagte Jonker.