Rennrodeln: Eißler nur Vierter in Winterberg

erschienen am 09.11.2016



Mailand. Bei der letzten Qualifikation für das deutsche Weltcupteam der Rennrodler ist Chris Eißler vom ESV Lok Zwickau nicht über einen vierten Rang hinausgekommen. In Winterberg siegte am Mittwoch der Berchtesgadener Julian von Schleinitz vor Johannes Ludwig (Oberhof) und dem Winterberger Christian Paffe. Ob es für den 23-jährigen Sachsen für einen Platz im Team gereicht hat, will Cheftrainer Norbert Loch am Donnerstag bekannt geben. Felix Loch (Berchtesgaden) und Ralf Palik aus Oberwiesenthal sind als Weltmeister und WM-Zweiter dafür gesetzt. Bei den Damen siegte in Winterberg Natalie Geisenberger aus Miesbach vor Dajana Eitberger (Ilmenau) und Julia Taubitz vom WSC Erzgebirge Oberwiesenthal. Die 20-Jährige dürfte es damit ebenso wie Tatjana Hüfner, die in Winterberg aus gesundheitlichen Gründen fehlte, geschafft haben. Bei den Doppeln überraschte als Dritte das Duo Nico Semmler und Johannes Pfeiffer. Sie starten für Ilsenburg und Oberwiesenthal. Gesetzt waren hier die Weltmeister Tobias Wendl/Tobias Arlt und Toni Eggert/Sascha Benecken. (sg)