Reus am Knie operiert: "Lange Reha-Phase"

erschienen am 10.06.2017



Fußball-Nationalspieler Marco Reus von Borussia Dortmund hat sich bereits am Mittwoch das lädierte hintere Kreuzband im rechten Knie operieren lassen. "OP gut verlaufen", twitterte der Flügelstürmer am Samstagabend aus dem Krankenbett.

Bei Facebook schrieb er: "Ich bin schon auf dem Wege der Besserung. Nun wird eine relativ lange Reha-Phase folgen, die ich - mit allem, was ich habe - angehen werde! Ich werde alles tun, um bald wieder auf dem Platz zu stehen. Ich bin immer stark zurückgekommen, und das wird auch dieses Mal so sein."

Reus (28) hatte im DFB-Pokal-Finale gegen Eintracht Frankfurt (2:1) vor zwei Wochen einen Kreuzband-Teilriss erlitten. Er wird voraussichtlich mindestens sechs Monate lang ausfallen.