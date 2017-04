Reus gibt Comeback beim BVB

erschienen am 15.04.2017



Fußball-Nationalspieler Marco Reus gibt nach sechswöchiger Verletzungspause sein Comeback bei Bundesligist Borussia Dortmund. Der Offensivspieler steht wie von Trainer Thomas Tuchel bereits angekündigt in der Startformation für das Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Eintracht Frankfurt.

Reus hatte sich in der Begegnung gegen Bayer Leverkusen am 4. März (6:2) einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen.