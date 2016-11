Reus in der Startelf - Tuchel rotiert kräftig

erschienen am 22.11.2016



Marco Reus gibt nach 185 Tagen Verletzungspause sein Comeback beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. Der Nationalspieler steht beim Champions-League-Heimspiel gegen Legia Warschau (Anpfiff 20.45 Uhr/Sky) als Kapitän in der Startelf. Sein bislang letztes Pflichtspiel war das Pokalfinale gegen den FC Bayern am 21. Mai.

Trainer Thomas Tuchel setzt gegen den polnischen Meister drei Tage nach dem Liga-Sieg gegen den FC Bayern München (1:0) wie angekündigt auf eine kräftige Rotation. Nur Innenverteidiger Sokratis und Weltmeister Matthias Ginter blieben aus der Startaufstellung des Liga-Topspiels übrig. Dafür spielen unter anderem Ousmane Dembélé, Christian Pulisic und Shinji Kagawa. Roman Weidenfeller ersetzt im Tor den verletzten Roman Bürki (Mittelhandbruch).