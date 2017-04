Reus optimistisch: In unserer Mannschaft steckt genügend Qualität

erschienen am 18.04.2017



Borussia Dortmund blickt dem Viertelfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) beim AS Monaco trotz der Hinspielniederlage mit großem Optimismus entgegen. "In unserer Mannschaft steckt genügend Qualität, dass wir das Spiel noch drehen können. Wir haben in den letzten Tagen einen enormen Teamgeist entwickelt", sagte Nationalspieler Marco Reus.

Einen Tag nach dem Bombenanschlag auf den Teambus hatte der BVB das Hinspiel gegen den französischen Tabellenführer mit 2:3 verloren. "Wenn es einen Tag gab, an dem wir nicht bereit waren Fußball zu spielen, dann war es der Tag des Hinspiels", sagte Thomas Tuchel. Der BVB-Trainer ist überzeugt davon, "dass wir aus der letzten Woche viel Kraft schöpfen konnten". Daher sei er "voller Zuversicht" und "optimistisch".

Der achtmalige deutsche Meister muss im Fürstentum mindestens zwei Tore erzielen, um erstmals seit vier Jahren ins Halbfinale der Königsklasse einzuziehen. "Wir können immer zwei, drei Tore in einem Spiel schießen", sagte Reus.