Rhein-Neckar Löwen mehrere Wochen ohne Torwart Palicka

erschienen am 16.11.2016



Der deutsche Handball-Meister Rhein-Neckar Löwen muss mehrere Wochen ohne Torwart Andreas Palicka auskommen. Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, wurde dem schwedischen Nationalspieler bei einem Eingriff in Heidelberg ein Einriss im linken Außenmeniskus geglättet. "Wir hoffen, dass wir Andreas spätestens in sechs Wochen wieder an Bord haben", sagte der Sportliche Leiter Oliver Roggisch.

Beim Champions-League-Spiel gegen Vardar Skopje wird am Donnerstag Lukas Bauer als Ersatztorhüter hinter Mikael Appelgren zum Kader der Löwen gehören.