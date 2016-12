Ribéry zum neuen Liga-Konkurrenten: "Ich finde, Leipzig macht das gut."

erschienen am 09.12.2016



Franck Ribéry von Fußball-Rekordmeister Bayern München begrüßt die Abwechslung im Kampf um die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga. Die Spitzenposition nimmt zurzeit Neuling RB Leipzig ein.

"Für uns ist es mal etwas anderes. Die letzten Jahre war es immer Bayern und Dortmund. Jetzt kommt da eine andere Mannschaft, steht auf Platz eins", sagte der französische Ex-Nationalspieler im Interview mit Eurosport.de.

Er freue sich, dass Leipzig so gut funktioniere und lobt: "Ich finde, Leipzig macht das gut - sie spielen ohne Druck frei auf, gewinnen, schießen viele Tore." Doch davon wollen sich die Münchner nicht beirren lassen und die Tabellenspitze schnell zurückerobern. Daran ließ Ribéry im Interview keine Zweifel: "Wir haben noch drei Spiele dieses Jahr, die müssen wir gewinnen auch gegen Leipzig. Dann sind wir wieder Erster."

Bevor Bayern München am 21. Dezember im Heimspiel auf Leipzig trifft, stehen noch die Partien gegen Wolfsburg und in Darmstadt an.