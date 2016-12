Richard Freitag: Ausreißer sind immer möglich

Auf dem Erzgebirger ruhen erneut die Hoffnungen der sächsischen Skisprung-Fans - Domen Prevc und Kamil Stoch die Tourneefavoriten

erschienen am 27.12.2016



Oberstdorf. Der 25 Jahre alte Richard Freitag reiste gestern in Oberstdorf zu seiner achten Tournee an. Als bisher bestes Gesamtergebnis steht Rang sechs 2014/15 zu Buche. Mit dem Sachsen führte Thomas Prenzel folgendes Interview.

Freie Presse: Sind Sie gut über die Weihnachtstage gekommen?

Richard Freitag: Ja, doch. Nachdem wir vor dem Fest noch zwei Tage in Oberstdorf trainiert haben, bin ich nach Oberwiesenthal gefahren. Am Tag vor Heiligabend gab es noch die traditionelle Weihnachtsfeier mit der alten Trainingsgruppe. Das ist immer schön, mit den ehemaligen Weg gefährten zu plaudern.

Und zum Fest daheim in Breitenbrunn? Haben Sie nur die Beine hochgelegt und gut gegessen?

Gut gegessen, ja: Es gab Wildbraten, Hasenkeule, Rot- und Sauerkraut, und so weiter. Aber trainiert habe ich am 23. und 25. Dezember auch. Das Krafttraining ist wichtig, um das Niveau zu halten und sich weiter gut steuern zu können.

Was trauen Sie sich zu bei Ihrem achten Tourneestart?

Ich bin auf jeden Fall guter Hoffnung, dass ich jetzt die Vorstellung bekomme, was ich technisch genau machen muss, um meine guten Sprünge zu zeigen. Wenn ich das hinbekomme, kriege ich auch mehr Konstanz in meine Leistungen.

2015 feierten Sie am Bergisel in Innsbruck Ihren bisher bedeutsamsten Sieg. Ist so ein Ausreißer nach oben wieder drin?

Ich denke, bei einer Tournee ist immer alles möglich. Klar stehen oft diejenigen, die zu Saisonbeginn vorn waren, dann auch bei der Tournee ganz oben. Aber es hat immer auch Überraschungen gegeben. Die unterschiedlichen Schanzen, die Atmosphäre, das ganze Drumherum ist besonders bei einer Tournee.

Zu den Topfavoriten gehört auch Domen Prevc. Kann ein 17-Jähriger schon die Tournee gewinnen?

Warum nicht? Toni Nieminen war - glaube ich - bei seinem Gesamtsieg (1992/Anm. d. Red.) 16 Jahre alt. Sicherlich hat damals die Umstellung auf den V-Stil, die ihm schnell gelungen ist, eine Rolle gespielt. Ich traue es aber Domen Prevc zu, auch wenn ich ihn kaum kenne. Genauso dürfte jedoch mit Kamil Stoch zu rechnen sein. Er ist diese Saison bisher unheimlich stabil gesprungen, und der Tourneesieg fehlt ihm noch.