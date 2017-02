Rieder mit einem Assist bei Coyotes-Sieg

erschienen am 21.02.2017



Stürmer Tobias Rieder hat mit den Arizona Coyotes in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL ein 3:2 gegen die Anaheim Ducks gefeiert. Der deutsche Nationalspieler legte das zwischenzeitliche 2:0 für Jakob Chychrun auf und verbuchte bereits den elften Assist in der laufenden Saison. Bei den Ducks kam Verteidiger Korbinian Holzer nicht zum Einsatz.

Die Coyotes mussten im letzten Drittel den Ausfall von Torhüter Mike Smith verkraften, der wegen des Verdachts auf Gehirnerschütterung vom Eis musste. Trainer Dave Tippett gab nach der Partie bereits Entwarnung. Ersatzgoalie Marek Langhamer glänzte bei seinem NHL-Debüt mit sechs Paraden und sicherte Arizona den knappen Sieg.