Rieder verlängert in Augsburg - Richter erhält Profivertrag

erschienen am 10.03.2017



Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat zwei Akteure aus dem eigenen Nachwuchs an sich gebunden. Wie die Schwaben am Freitag mitteilten, wurde der auslaufende Vertrag von Defensivspieler Tim Rieder (23) bis 2021 verlängert. Angreifer Marco Richter (19) aus der zweiten Mannschaft des FCA erhielt einen Profivertrag bis 2020.