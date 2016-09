"Riese" Khedira siegt mit Juventus erneut, Regen stoppt Verfolger

erschienen am 11.09.2016



Sami Khedira marschiert mit dem italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin in der Serie A vorneweg. Der deutsche Weltmeister feierte mit seiner Mannschaft am Samstag ein 3:1 (3:1) gegen Sassuolo Calcio und damit den dritten Sieg im dritten Saisonspiel.

Die Verfolger stoppte am Sonntag der Regen. Sintflutartige Niederschläge sorgten für den Abbruch des Spiels des FC Genua gegen den AC Florenz nach 28 Minuten beim Stand von 0:0. Auch Sampdoria Genua litt bei AS Rom unter dem Starkregen. Zur Halbzeit führten die Gäste mit 2:1. Weil der Rasen von Hagelkörnern und riesigen Pfützen übersät war, konnte erst mit mehr als einer Stunde Verzögerung weitergespielt werden - Rom gewann noch 3:2 (1:2). Mit dem dritten Saisonsieg hätten die Klubs aus Genua mit Juve gleichziehen können.

Khedira trug wesentlich zum dritten Erfolg der Turiner bei. "Er ist ein Riese im Mittelfeld. Er ist immer in der Initiative und immer vor dem Gegner", schrieb der Corriere della Sera. Die Gazzetta dello Sport kommentierte: "Der Eindruck ist, dass wir den besten Sami sehen. Wie immer ist er stets an der richtigen Stelle."

Khedira bereitete das 2:0 durch Juves Rekordeinkauf Gonzalo Higuain (10.) vor, der fünf Minuten zuvor bereits zum 1:0 getroffen hatte. "Higuain ist ein Torgenie, ein Marsmensch", schrieb die Gazzetta über den 90-Millionen-Euro-Mann. Miralem Pjanic erzielte das dritte Tor der Gastgeber (27.), für Sassuolo traf Luca Antei (33.).

Luis Muriel (18.) und Fabio Quagliarella (41.) brachten Sampdoria in Rom nach dem frühen Rückstand durch Mohamed Salah (8.) in Führung. Doch der ehemalige Bundesligastürmer Edin Dzeko glich nach der langen Regenpause aus (61.), ehe Francesco Totti mit seinem 249. Tor für die Roma per Foulelfmeter (90.+3) für die Entscheidung sorgte.

In der zweiten Begegnung des Samstags siegte der SSC Neapel beim US Palermo 3:0 (0:0). Für Neapel avancierte Jose Callejon (51./65.) mit einem Doppelpack zum Matchwinner, zuvor hatte Kapitän Marek Hamsik (47.) das Team von Trainer Maurizio Sarri in Führung gebracht. Der SSC liegt zumindest bis Sonntag mit nun sieben Punkten auf Tabellenplatz zwei hinter Juventus.