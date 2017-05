Riesen-Tischtennisschläger als WM-Einstimmung auf Düsseldorfs Kö

erschienen am 02.05.2017



Mit einem Riesen-Tischtennisschläger stimmt Düsseldorf Einwohner und Besucher auf seiner berühmten Königsallee seit Dienstag auf die bevorstehende WM (29. Mai bis 5. Juni) am Rhein ein. Die in der WM-Stadt lebende und trainierende Doppel-Europameisterin Sabine Winter (Kolbermoor) und Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel stellten zusammen mit Präsident Michael Geiger vom Deutschen Tischtennis-Bund (DTTB) das auf 1,80 m überdimensionierte und mit dem WM-Logo versehene Racket auf der Prachtstraße und Flaniermeile vor.

"Tischtennis und Düsseldorf haben eine ganz besondere Beziehung zueinander. Beide gehören zusammen, deswegen ist die WM in Düsseldorf auch richtig zuhause", sagte Geisel weniger als vier Wochen vor Beginn der Titelkämpfe im SID-Gespräch und verwies auf die Erfolge des deutschen Rekordmeisters Borussia Düsseldorf und das ebenfalls in der NRW-Metropole angesiedelte Deutsche Tischtennis-Zentrum (DTTZ).

Winter betonte ihre Vorfreude auf das an den letzten vier Turniertagen bereits ausverkaufte Heimspiel: "In manchen Ländern werden die Hallen bei einer WM ja nicht voll. Deswegen wird diese WM alleine von der Atmosphäre etwas ganz Tolles - für uns Spieler, aber sicher auch für die Zuschauer", sagte die Weltcup-Fünfte dem SID.