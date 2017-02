Riesenslalom der Männer: Neureuther startet

erschienen am 17.02.2017



Felix Neureuther geht beim WM-Riesenslalom in St. Moritz wie erwartet an den Start. "Optimal ist etwas anderes, aber die Jungs haben das echt gut hingebracht, es steht einem Start nichts im Wege", sagte der 32-Jährige nach dem Einfahren am Freitagmorgen.

Neureuther geht mit Startnummer 2 ins Rennen, das um 9.45 Uhr beginnt. Über seinen verletzten Rücken mache er sich jetzt "keinen Kopf", ergänzte der Partenkirchner, "ich muss mich nur aufs Skifahren konzentrieren, und dann sehen wir am Ende, was dabei rauskommt."

Wie befürchtet, hat sich vor dem Start das Wetter verschlechtert. "Es ist schade, dass es vom Licht etwas diffuser ist. Ich hoffe, dass es für alle fair ist", sagte Stefan Luitz, der mit Startnummer 12 auf die Piste Corviglia geht.