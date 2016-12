Riesenslalom in Courchevel ohne Dürr

erschienen am 19.12.2016



Ski-Rennläuferin Lena Dürr (Germering) muss auf einen Start beim Weltcup-Riesenslalom am Dienstag (10.30/13.30 Uhr) im französischen Courchevel verzichten. Die 25-Jährige leidet nach Angaben des Deutschen Skiverbandes (DSV) an einem grippalen Infekt.

Wieder dabei ist dagegen Viktoria Rebensburg (Kreuth). Die Olympiasiegerin, die die Weltcup-Abfahrt am vergangenen Samstag in Val d'Isère krankheitsbedingt hatte auslassen müssen, geht mit Startnummer 5 als einzige Deutsche in das letzte Frauen-Rennen vor Weihnachten.

Rebensburg (27) hatte am vergangenen Sonntag schon den Super-G in Val d'Isère in Angriff genommen, war aber geschwächt von einem Magen-Darm-Virus ausgeschieden.