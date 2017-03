Riesenslalom in Kranjska Gora: Neureuther mit Podestchance

erschienen am 04.03.2017



Ski-Rennläufer Felix Neureuther hat gleich in seinem ersten Rennen nach seinem Bronze-Coup bei der WM in St. Moritz wieder das "Stockerl" im Blick. Der 32 Jahre alte Partenkirchner, vor zwei Wochen WM-Dritter im Slalom, liegt beim Weltcup-Riesenslalom in Kranjska Gora/Slowenien vor dem Finale (12.30 Uhr) auf Platz fünf. Auf den Dritten, Justin Murisier aus der Schweiz, fehlen Neureuther 0,20 Sekunden.

Klar in Führung liegt Weltmeister Marcel Hirscher (Österreich), dem auf der traditionsreichen "Podkoren 3" bei schwierigen Verhältnissen ein Traumlauf glückte. Hirscher war stolze 0,96 Sekunden schneller als der Norweger Henrik Kristoffersen, Neureuther hat einen Rückstand von 1,30 Sekunden auf den besten Ski-Rennläufer seiner Generation. Stefan Luitz (Bolsterlang/+1,51) kam auf Zwischenrang zehn.

"Es war nicht so einfach zu fahren, weil es ziemlich warm ist und drauf nieselt", sagte Neureuther in der ARD: "Man bekommt wenig vom Ski zurück, sucht immer den Außenski. Ich habe oben ziemlich viel quer gestellt und die Ski nicht laufen lassen." Im zweiten Lauf erwartet er "einen ziemlich großen Kampf, aber ich bin bereit, den Kampf anzunehmen".

Hirscher (28) steht indes vor dem historischen sechsten Triumph im Gesamtweltcup - so viele große Kristallkugeln gewann nur die legendäre Österreicherin Annemarie Moser-Pröll. Außerdem dürfte er zum vierten Mal die kleine Kristallkugel gewinnen - sein Rivale Alexis Pinturault (Frankreich) schied aus.