Rio-Sieger JunghÃ¤nel auch deutscher Meister

Rio-Sieger Junghänel auch deutscher Meister

erschienen am 27.08.2016



Olympiasieger Henri Junghänel (Breuberg) hat bei der DM der Sportschützen in München seinen nächsten Erfolg gefeiert. Rund zwei Wochen nach dem Gewinn der Goldmedaille in Rio sicherte sich der 28-Jährige auf der Olympia-Schießanlage in Garching-Hochbrück auch den nationalen Titel im KK-Liegendschießen. Mit 209,8 Ringen siegte Junghänel vor Peter Neumann (Erdbach/208,0 Ringe) und dem Dreistellungskampf-Olympiafünften Andre Link (Pforzheim/187,0).