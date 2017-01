Robben: Vertragsverlängerung derzeit kein Thema

erschienen am 07.01.2017



Arjen Robben hat bei den Verhandlungen über eine Zukunft bei Bayern München allem Anschein nach die Ruhe weg. Die Verlängerung seines am Saisonende auslaufenden Vertrages "ist für mich kein Thema", sagte er am Samstag im Trainingslager des deutschen Fußball-Rekordmeisters in Doha, "ich konzentriere mich jetzt auf die nächsten sechs Monate."

Es gebe auch keine Frist für die Unterschrift unter einen neuen Vertrag, "es kommt wie es kommt", ergänzte der Niederländer und betonte: "Es ist ja nicht so, dass ich ohne Vertrag spiele. Ich hab ja noch einen Vertrag." Zuvor hatte der 32-Jährige bereits bestätigt, dass es ein erstes Gespräch mit den Verantwortlichen des FC Bayern gegeben habe, "und es wird wahrscheinlich noch ein zweites kommen".

Auch seiner weiteren Zukunft sieht Robben gelassen entgegen. "Ich spiele jetzt auf Topniveau, das will ich noch ein bisschen weitermachen. Was danach kommt, muss man schauen. Das ist eine Gefühlssache", sagte er. "Ob Amerika, China, Australien oder Holland. Du musst nichts ausschließen. Aber jetzt ist es Bayern, was danach kommt, kann vieles sein. Aber auch nichts."