Rode beim BVB wieder im Mannschaftstraining

erschienen am 02.04.2017



Mittelfeldspieler Sebastian Rode ist am Sonntag beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Der 26-Jährige hatte aufgrund einer Operation an der Leiste sein bislang letztes Bundesligaspiel für den BVB im Dezember beim 1. FC Köln (1:1) absolviert.