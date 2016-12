Rodeln: Eggert/Benecken dominieren auch in Lake Placid

erschienen am 02.12.2016



Das deutsche Rodel-Duo Toni Eggert/Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) hat auch bei der zweiten Weltcup-Station seine bestechende Form unter Beweis gestellt. Auf der Kunstbahn in Lake Placid in den USA feierte der deutsche Doppelsitzer den dritten Sieg im dritten Saisonrennen und verwies die Lokalmatadoren Matt Mortensen und Jayson Terdiman auf Platz zwei. Dritter wurden Robin Geueke/David Gamm aus Winterberg.

Die Olympiasieger und Weltmeister Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) leisteten sich in beiden Durchgängen schwerere Fehler und kamen nur auf Platz acht.

Für Eggert/Benecken war es der dritte Erfolg im Bundesstaat New York nacheinander. Nach zwei Siegen mit Bahnrekord zum Weltcup-Auftakt in Winterberg führt das Doppel auch weiterhin die Weltcupgesamtwertung an. Im ersten Durchgang erwischten sie noch einen durchwachsenen Start, sicherten sich dennoch die Führung und gaben sie auch im zweiten Lauf nicht ab.

Am Abend kämpft noch Olympiasieger Felix Loch (Berchtesgaden) im Einzel um seinen 34. Weltcuperfolg. Damit würde er Rodel-Ikone Georg Hackl und den Österreicher Markus Prock vom zweiten Platz der ewigen Rangliste verdrängen. In Führung liegt mit 57 Siegen der Italiener Armin Zöggeler. Die Frauen um Olympiasiegerin Natalie Geisenberger (Miesbach) gehen am Sonntag an den Start. Außerdem steht dann die Teamstaffel auf dem Programm.

Nach Lake Placid folgen in den kommenden Wochen noch zwei weitere Weltcups auf dem amerikanischen Kontinent in Whistler/Kanada und Park City in den USA. Saisonhöhepunkt ist die WM im österreichischen Igls (28./29. Januar).