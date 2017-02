Rodeln: Geisenberger holt Gesamtweltcup bei Olympia-Test

erschienen am 18.02.2017



Rodel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger (Miesbach) hat beim Olympia-Testlauf im südkoreanischen Pyeongchang durch einen zweiten Platz vorzeitig zum fünften Mal in Folge den Gesamtweltcup gewonnen. Die 29-Jährige verpasste ein Jahr vor den Winterspielen auf der neuen Olympia-Bahn im Alpensia Sliding Centre mit 0,046 Sekunden Rückstand auf die Russin Tatjana Iwanowa zwar den Sieg, baute ihren Vorsprung in der Gesamtwertung allerdings dennoch vor dem letzten Rennen in Altenberg (25./26. Februar) uneinholbar aus.

Julia Taubitz (Oberwiesenthal) wurde Dritte, Weltmeisterin Tatjana Hüfner (Blankenburg) fuhr nur auf Rang vier. Dajana Eitberger (Ilmenau) wurde Achte. Mit nun 882 Punkten kann Geisenberger nicht mehr von Hüfner (780) verdrängt werden.

"Auch wenn das Ergebnis eher zweitrangig war, ich bin glücklich mit Platz zwei", sagte Geisenberger nach dem Rennen in der ARD. Mit Blick auf den Gesamtweltcup ergänzte sie: "Ich muss in Altenberg ja nur antreten."

Vor dem Frauen-Rennen hatten die Weltmeister Toni Eggert und Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) den Doppelsitzer-Gesamtweltcup ebenfalls vorzeitig für sich entschieden. Die Thüringer setzten sich vor den Olympiasiegern Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) und den Winterbergern Robin Geueke/David Gamm durch.

Durch ihren achten Saisonsieg im elften Rennen haben Eggert/Benecken nun 1040 Punkte auf dem Konto. Dem Duo ist ihre zweite Kristallkugel nach dem Gesamtsieg 2014/15 damit nicht mehr zu nehmen. Wendl/Arlt (858) auf Rang zwei haben unaufholbare 182 Punkte Rückstand, Geueke/Gamm (601) kletterten wieder auf Platz drei.