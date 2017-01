Rodeln: Geisenberger und Wendl/Arlt holen die Titel bei Heim-EM

erschienen am 05.01.2017



Rodel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger (Miesbach) ist auf ihrer Heimbahn zum dritten Mal Europameisterin geworden, die Doppelsitzer Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) holten zudem ihren zweiten EM-Titel. Die 28-jährige Geisenberger gewann am Donnerstag das Weltcup-Rennen am Königssee, bei dem zugleich die EM-Medaillen vergeben wurden. Die Russin Tatjana Iwanowa sicherte sich Rang zwei noch vor Geisenbergers Dauerrivalin Tatjana Hüfner (Blankenburg).

Geisenberger eroberte mit dem Sieg und nun 512 Punkten auch die Führung im Gesamtweltcup zurück und liegt wieder knapp vor Hüfner (500). Wegen starken Schneefalls und sehr schlechten Sichtverhältnissen bei Flutlicht musste der zweite Lauf am Nachmittag abgebrochen werden, nur der erste Durchgang wurde gewertet. Für Geisenberger war es ein Sieg mit ungewohnt langem Anlauf: Ihren ersten und bis zum Jahreswechsel letzten Saisontriumph hatte die Bayerin Ende November beim Weltcup-Auftakt in Winterberg geholt.

Bei den Übersee-Stationen in Lake Placid, Whistler und Park City musste sie den starken Amerikanerinnen den Vortritt lassen, am Königssee spielte Geisenberger ihren Heimvorteil nun jedoch souverän aus. Anderthalb Zehntel trennten sie von Iwanowa nach nur einem Lauf, sogar zweieinhalb Zehntel betrug der Vorsprung auf Hüfner. Julia Taubitz (Oberwiesenthal) wurde Weltcup-13. und Achte der EM-Wertung, Dajana Eitberger (Ilmenau) enttäuschte mit den Rängen 16 und 11.

Bei den Doppelsitzern hatten zuvor die Lokalmatadoren Wendl und Arlt (Berchtesgaden/Königssee) triumphiert. Das im Weltcup auf Platz zwei liegende Duo setzte sich auf seiner Heimbahn mit 0,07 Sekunden Vorsprung vor den Gesamtweltcup-Führenden Toni Eggert und Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) durch. Das deutsche Podium komplettierten die Winterberger Robin Geueke/David Gamm (+0,782 Sekunden).

Am Freitag (11.30 und 13.05 Uhr) will Olympiasieger und Weltmeister Felix Loch ebenfalls die Spitzenposition im Gesamtweltcup zurückerobern und nebenbei seinen dritten EM-Titel im Einsitzer der Männer feiern.