Roleder gewinnt EM-Gold über 60 Meter Hürden, Dutkiewicz Bronze

erschienen am 03.03.2017



Hürdensprinterin Cindy Roleder hat bei der Hallen-EM in Belgrad für einen goldenen Auftakt der deutschen Leichtathleten gesorgt. Die Freiluft-Europameisterin und Vize-Weltmeisterin aus Halle setzte sich im Finale in 7,88 Sekunden gegen Titelverteidigerin Alina Talaj (Weißrussland/7,92) durch. Bronze gewann die deutsche Meisterin Pamela Dutkiewicz (Wattenscheid/7,95). Es waren die ersten beiden Medaillen für den Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) bei den Titelkämpfen in Serbien.

Roleder ließ sich bei ihrem Gold-Lauf auch von drei gescheiterten Startversuchen nicht aus der Ruhe bringen. "Es war wirklich ein verrücktes Rennen mit den Fehlstarts", sagte die 27-Jährige, die sich auch ganz besonders über einen Nebeneffekt des Titels freute: "Viele haben gesagt, ich sei keine Hallen-Läuferin. Ich denke, das können wir jetzt vergessen. Ich bin absolut glücklich. Ich bin angereist und wollte gewinnen. Europameisterin."

Die dritte deutsche Teilnehmerin Ricarda Lobe (Mannheim) erreichte in 8,03 Platz sechs. Erstmals seit 1986 standen drei deutsche Athletinnen in einem EM-Finale. Als bisher letzte Deutsche hatte vor sechs Jahren Carolin Nytra EM-Gold in der Halle gewonnen. Den letzten deutschen Doppelsieg gab es 1983 für die DDR, als Bettine Jahn vor Kerstin Knabe gewann. Gold und Bronze gab es bereits 1986 für Cornelia Oschkenat und Knabe.