Rollstuhlbasketball: FÃ¶rster-Team geht auf Korbjagd

Rollstuhlbasketball: Förster-Team geht auf Korbjagd

Mit einem achtköpfigen Kader sind die Zwickauer Rollstuhlbasketballer in ihre 19. Bundesliga-Saison gestartet. Die könnte angesichts des kleinen Aufgebots zum Ritt auf der Rasierklinge werden.

Von Thomas Croy

erschienen am 14.10.2016



Zwickau. Normalerweise geht man sich kurz vor Saisonbeginn aus dem Weg. Der Heimauftakt des BSC Rollers Zwickau gegen den USC München am Sonntag in Mosel ist jedoch bereits das dritte Duell beider Teams innerhalb von 14 Tagen. Eine Woche vor dem Bundesliga-Start traf man schon beim 6. Oettinger Cup in Elxleben aufeinander. Sowohl im Eröffnungsspiel (75:60) als auch im Kleinen Finale (75:74) behielten die Westsachsen die Oberhand.

Nach dem verpatzten Punktspielauftakt stehen beide Kontrahenten am Sonntag unter Zugzwang. Während die Zwickauer beim Aufsteiger ASV Bonn mit 55:71 den Kürzeren zogen, unterlag der USC München dem Neuling Rhine River Rhinos Wiesbaden mit 69:76. "Es gibt noch recht viele Baustellen. Wir müssen die Niederlage erstmal abschütteln, die Ursachen analysieren und den Kopf wieder hochbekommen", fordert BSC-Trainer Marco Förster. "Wir müssen mehr als Team agieren. Das ist uns in Elxleben gut gelungen, in Bonn leider gar nicht. Die Harmonie und das Timing in jeder Situation fehlen halt noch. Es braucht eben alles ein bisschen Zeit, aber es ist schon eine tolle Truppe."

Der aus Gießen stammende Center Jan Gans (29) kam von den Movin Mavs der University of Texas aus Arlington (USA). Der lettische Auswahlspieler Karlis Gabranovs (33) wechselte von der BG Baskets Hamburg an die Mulde. "Das sind zwei ganz nette, umgängliche Typen, die aber ordentlich Gas geben können", freut sich Marco Förster über die Verstärkung. Beide sollen die Lücke füllen, die Paralympics-Goldmedaillengewinnerin Vanessa Erskine und Benjamin Kenyon mit ihrem überraschenden Weggang zum Deutschen Meister Thuringia Bulls hinterlassen haben. Aus der zweiten Vertretung ist Denny Lindner ins Bundesligateam aufgerückt.

Der erfolgreichste BSC- Korbjäger der vergangenen Saison, Vytautas Skucas, hat im Sommer mit der Nationalmannschaft Litauens bei den B-Europameisterschaften in Sarajevo die Silbermedaille gewonnen. In ihn setzt der Trainer auch in diesem Spieljahr große Erwartungen.

Die Bundesliga tritt nur mit neun Mannschaften an. Die Rolling Devils des 1. FC Kaiserlautern haben ihr Team aus finanziellen Gründen aus dem Spielbetrieb zurückgezogen und stehen als erster Absteiger aus Deutschlands höchster Spielklasse fest. Ganz vorn werden auch diesmal die RSB Thuringia Bulls aus Elxleben erwartet, die im Vorjahr zum ersten Mal das Double aus Meisterschaft und Pokalgewinn geschafft haben. Der entthronte Serienmeister RSV Lahn-Dill will alles daran setzen, den Titel zurückzuholen. Die Mittelhessen verpflichteten unter anderem den Ex-Zwickauer Piotr Luszynski, der bei Galatasaray Istanbul in Ungnade gefallen war.

Ein oft genannter Titelaspirant sind ebenfalls die BG Baskets Hamburg, die acht neue Leute an Bord haben, darunter den Briten Ghazian Choudhry, früherer Zwickauer Topscorer. Umso bemerkenswerter, dass die Muldestädter beim Vorbereitungsturnier in Elxleben einen sensationellen 71:68-Sieg über Hamburg landen konnten. BSC-Neuzugang Jan Gans, der in dieser Partie 32Punkte erzielte, wurde zum MVP (wertvollster Spieler) gewählt.

Dem Vorstand des BSC Rollers ist bewusst, dass es eine ganz schwere Saison wird. "Alle haben enorm aufgerüstet. Und wir haben den kleinsten Kader", gibt Vereinspräsident Jürgen Wicka zu bedenken. Trotzdem will Zwickau versuchen, das Bestmögliche herauszuholen. Als Ziel hat man Platz 5/6 ausgegeben.

Das erste Heimspiel gegen München wird ein heißer Tanz. "Wir müssen sehr auf der Hut sein", warnt Marco Förster vor dem Gegner, bei dem in Elxleben noch zwei Spieler gefehlt hatten. Nach der Auftaktniederlage hat er einige kleine Veränderungen vorgenommen. "Viele Möglichkeiten haben wir ja nicht."