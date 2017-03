Rollstuhlbasketball: Zwickau bleibt erstklassig

erschienen am 18.03.2017



Elxleben. Der BSC Rollers Zwickau spielt auch nächste Saison in der 1. Rollstuhlbasketball-Bundesliga. Zwar ging das letzte Auswärtsspiel der Saison beim amtierenden Meister, Pokalsieger und Spitzenreiter RSB Thuringia Bulls deutlich mit 51:96 (8:19, 21:46, 36:75) verloren, aber durch die gleichzeitige Heimniederlage der punktgleichen Köln 99ers gegen Hamburg (47:86) sind die Schützlinge von Marco Förster gerettet. Das Nachholspiel gegen Bonn am kommenden Sonnabend wird daran nichts mehr ändern. (tc)