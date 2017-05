Rom: Petkovic scheitert erneut in Runde eins - Görges weiter

erschienen am 16.05.2017



Fed-Cup-Spielerin Andrea Petkovic (Darmstadt) ist auf der WTA-Tour zum vierten Mal nacheinander in der ersten Runde ausgeschieden. Die 29-Jährige scheiterte nach 1:29 Stunden mit 3:6, 4:6 an aus Estland. Petkovic war mit zwei Siegen in der Qualifikation ins Hauptfeld eingezogen.

Julia Görges (Bad Oldesloe) hat sich derweil am Nachmittag gegen die favorisierte Französin Kristina Mladenovic durchgesetzt und steht in der Runde der letzten 32. Sie besiegte die an Position 13 gesetzte Stuttgart-Finalistin mit 7:6 (8:6), 7:5. In Runde zwei trifft die 28-Jährige auf Jelena Jankovic aus Serbien.

Die Weltranglisten-75. Petkovic hatte zuletzt bereits in Madrid, Rabat/Marokko und Istanbul/Türkei in der ersten Runde verloren.