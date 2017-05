Rom: Siegemund mühelos in Runde zwei

erschienen am 15.05.2017



Laura Siegemund (Metzingen) hat ohne größere Mühe die zweite Runde des WTA-Turniers in Rom erreicht. Die Stuttgart-Siegerin setzte sich in ihrem Auftaktmatch am Montag 6:2, 6:4 gegen Naomi Osaka (Japan) durch. Auf die deutsche Nummer zwei wartet in der nächsten Runde eine ungleich schwierigere Aufgabe, die 29-Jährige trifft auf die Weltranglistenvierte Simona Halep (Rumänien/Nr. 6).

Am Montag ist beim mit rund 2,7 Millionen Euro dotierten Sandplatzturnier in Rom zudem Mona Barthel (Neumünster) gegen Peng Shuai (China) im Einsatz. Außerdem sind aus deutscher Sicht Angelique Kerber (Kiel/Nr. 1), Andrea Petkovic (Darmstadt) und Julia Görges (Bad Oldesloe) dabei.