Rom und Rüdiger verkürzen Rückstand auf Juve

erschienen am 22.12.2016



Der AS Rom mit Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger hat den Abstand auf Tabellenführer Juventus Turin in der Serie A verkürzt. Ex-Meister Rom kam gegen Chievo Verona zu einem 3:1 (1:1)-Erfolg und liegt als Zweiter vier Punkte hinter dem Rekordmeister. Das Spiel der Turiner beim FC Crotone ist auf den 8. Februar verlegt worden, da Juve am Freitag in Doha gegen den AC Mailand um den italienischen Supercup spielt.

Rom geriet gegen Verona durch einen Treffer von Jonathan de Guzman (37.) in Rückstand, Stephan El Shaarawy glich aber noch vor der Pause aus (45.+1). Der ehemalige Bundesliga-Torschützenkönig Edin Dzeko (52.) und Diego Perotti (90.+3, Foulelfmeter) sorgten für den Sieg der Gastgeber, bei denen Rüdiger durchspielte.