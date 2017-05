Roma-Sportdirektor: Totti beendet Karriere am Saisonende

erschienen am 03.05.2017



Francesco Totti beendet am Saisonende nach 24 Jahren beim AS Rom seine Profikarriere und startet ein neues Leben als Fußballmanager. Das erklärte der neue Roma-Sportdirektor Ramon Rodriguez Verdejo bei seiner offiziellen Vorstellung am Mittwoch. "Es gibt eine Vereinbarung mit dem Klub, dass dies Tottis letztes Jahr als Spieler ist. Danach wird er hier eine andere Position einnehmen", sagte der allgemein als "Monchi" bekannte Spanier.

Der 40 Jahre alte Totti steht seit 1993 bei Rom, dem Klub des deutschen Nationalspielers Antonio Rüdiger, unter Vertrag. Für den Hauptstadtklub erzielte Totti in mehr als 600 Pflichtspielen 307 Tore. Totti hat nie für einen anderen Klub gespielt, sein letzter Auftritt im AS-Trikot wird das Heimspiel am 28. Mai gegen den FC Genua.