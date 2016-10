Roms Kapitän Totti muss wegen Muskelblessur pausieren

erschienen am 30.10.2016



Der italienische Fußball-Erstligist AS Rom, Klub von Nationalspieler Antonio Rüdiger, bangt um seinen Kapitän Francesco Totti. Der 40-Jährige erlitt am Samstag im Training eine Muskelblessur im Oberschenkel, wie der römischen Klub mitteilte. Totti verpasst damit das Auswärtsspiel gegen Empoli am Sonntag.

Rüdiger hatte am Mittwoch im Serie-A-Spiel gegen Sassuolo sein Comeback nach einer viermonatigen Verletzungspause gefeiert.