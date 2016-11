Ronaldo schießt Real zum Derby-Sieg - Dämpfer für Barca nach Messi-Ausfall

erschienen am 19.11.2016



Der dreimalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo hat den spanischen Rekordmeister Real Madrid mit einem Dreierpack zum Derby-Sieg beim Stadtrivalen Atlético Madrid geschossen und den Königlichen am 12. Spieltag einen Big Point beschert. Beim 3:0 (1:0) im Estadio Vicente Calderon war der portugiesische Europameister mit seinen Saisontoren sechs bis acht in der 23., 71. (Foulelfmeter) und 77. Minute erfolgreich.

Damit baute der Tabellenführer, der weiter auf den verletzten Weltmeister Toni Kroos (Haarriss am fünften Mittelfußknochen) verzichten musste, seinen Vorsprung auf Lokalrivale Atlético bereits auf neun Punkte aus. Immerhin vier Zähler beträgt das Polster des Champions-League-Gewinners auf Meister FC Barcelona, der ohne Superstar Lionel Messi gegen den FC Malaga nicht über ein enttäuschendes 0:0 hinaus kam.

Bei den Gastgebern, die gegen Malaga nach zwei Platzverweisen gegen die Andalusier (68. und 90.) auch eine klare Überzahl nicht mehr zum Pflichtsieg nutzen konnten, hatte sich Messi wenige Stunden vor dem Abpfiff krank gemeldet.

Der argentinische Weltfußballer klagte über akute Übelkeit mit Brechreiz und stand nicht einmal im Kader. Neben Messi, der sich bereits vor einigen Tagen auf dem Flug mit Argentiniens Nationalelf zum WM-Qualifikationsspiel nach Kolumbien übergeben hatte, fehlte Barcelona auch Torjäger Luis Suárez wegen einer Sperre.

Durch den Punkteverlust ist Barcelona für Europa-League-Sieger FC Sevilla in Reichweite geraten. Die Andalusier siegten bei Ex-Meister Deportivo La Coruna 3:2 und rückten zwei Zähler hinter Barca zumindest vorübergehend auf den dritten Rang vor.