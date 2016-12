Rosberg-Nachfolge: Wehrlein ist "der einzige logische Kandidat"

erschienen am 06.12.2016



Für Ex-Rennfahrer Gerhard Berger (57) ist Pascal Wehrlein (22) Topfavorit auf die Nachfolge des zurückgetretenen Formel-1-Weltmeisters Nico Rosberg. "Pascal Wehrlein ist der Idealkandidat. In Wahrheit ist er der einzige logische Kandidat", sagte Berger bei ServusTV in der Sendung "Sport und Talk aus dem Hangar-7": "Dieser Junge ist gut, daher ist das ein perfekter Moment, ihm eine Chance zu geben. Er ist genau dafür ausgebildet worden und man hat auf diese Karte gesetzt."

Wehrlein (Worndorf) ist 2016 seine Rookie-Saison in der Königsklasse für den Manor-Rennstall gefahren und war gleichzeitig Testfahrer für Mercedes. Daher sei er die logische Wahl für das Rosberg-Cockpit, sagte Berger: "Ich glaube nicht, dass Pascal Lewis Hamilton das Wasser reichen kann. Ich denke aber, dass er sich innerhalb von einem halben Jahr heranarbeiten kann."

Der überraschende Abschied von Rosberg könnte für die Silberpfeile sogar zum Vorteil werden. "Mercedes kann dadurch seine Taktik verändern. Lewis ist die absolute Nummer eins, Pascal die Nummer zwei", sagte Berger, der zuletzt für Rosberg den Vertrag mit dem Traditionsrennstall ausgearbeitet hatte: "Das heißt, sie werden sich im Gegensatz zu Red Bull keine Punkte wegnehmen."