Rosberg als ADAC-Motorsportler des Jahres geehrt

erschienen am 17.12.2016



Der zurückgetretene Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg ist in München vom ADAC als Motorsportler des Jahres geehrt worden. Der 31-Jährige nahm am Samstagabend im Rahmen der Sportgala des Automobilklubs den großen Christophorus aus Nymphenburger Porzellan entgegen. Rosberg ist der fünfte Formel-1-Pilot nach Michael Schumacher (1992, 2000), Heinz-Harald Frentzen (2003), Sebastian Vettel (2009) und Nico Hülkenberg (2015), dem diese Ehre zuteil wird.

Vor zwei Wochen hatte Rosberg nach elf Jahren völlig überraschend seine Formel-1-Karriere beendet, nur fünf Tage zuvor hatte er sich erstmals zum Weltmeister gekrönt. "Es gibt immer noch Momente, in denen es nicht richtig angekommen ist", sagte Rosberg dem SID: "Vorgestern saß ich im Bett und konnte nicht schlafen, dann bin ich das Ganze in Gedanken noch mal durchgegangen und habe plötzlich angefangen zu jubeln."

Laudator Gerhard Berger lobte Rosberg für seine Hartnäckigkeit und sein Talent. "Du hattest in Michael Schumacher und Lewis Hamilton die zwei statistisch besten Rennfahrer der Formel 1 im Team", sagte der Österreicher mit Blick auf Rosbergs Kollegen bei Mercedes seit 2010: "Und Du hast sie beide geschlagen. Das zeigt, was für ein Kaliber Du bist."

Rosberg ist indes weiterhin glücklich mit seiner Entscheidung. "Ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte, ich fühle mich total erfüllt", sagte er, "jetzt gehe ich andere Herausforderungen an." Wie die Pläne für die kommenden Jahre aussehen, wollte Rosberg noch nicht verraten: "Aber ich brauche Adrenalin und Nervenkitzel, und das muss ich mir jetzt woanders holen."