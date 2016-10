Rosberg auch im dritten Training vorn - Hamilton nur Siebter

erschienen am 08.10.2016



WM-Spitzenreiter Nico Rosberg hat auch im dritten freien Training zum Großen Preis von Japan in Suzuka die Bestzeit vorgelegt. In 1:32,092 Minuten war der Mercedes-Pilot drei Zehntelsekunden schneller als der zweitplatzierte Malaysia-Sieger Daniel Ricciardo im Red Bull (1:32,394). Nur auf Platz sieben landete Rosbergs Teamkollege Lewis Hamilton, der mit den Reifen nicht zurecht kam und in 1:33,284 einen deutlichen Rückstand auf die Spitze hatte.

Besser lief es auf der vom Regen in der Nacht anfangs noch feuchten Strecke für Sebastian Vettel, der auf Platz drei (1:32,731) bester Ferrari-Fahrer war. Ihn trennten fünf Hundertstelsekunden von Red-Bull-Youngster Max Verstappen auf Position vier (1:32,784).

Erstaunlich war die Leistung von Renault: Jlyon Palmer und Kevin Magnussen landeten auf den Plätzen acht und neun. Zehnter wurde Nico Hülkenberg im Force-India-Mercedes, 21. Pascal Wehrlein im Manor-Mercedes. Wehrlein wird aber voraussichtlich als Letzter in das Rennen am Sonntag (07.00 Uhr MESZ/RTL und Sky) starten, da er wegen eines Getriebewechsels um fünf Plätze zurückversetzt wird.

Um 08.00 Uhr beginnt in Suzuka das Qualifying, das über die Startaufstellung am Sonntag entscheidet.