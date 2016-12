Rosberg über Wehrlein: "Klar muss er auf der Rechnung stehen"

erschienen am 07.12.2016



Der zurückgetretene Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg hält den heißgehandelten Youngster Pascal Wehrlein (22) für einen geeigneten Kandidaten, will dem Mercedes-Team aber keine Empfehlungen bei der Suche nach seinem Nachfolger geben. Er wolle das "nicht beurteilen", sagte der 31 Jahre alte Wiesbadener am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Köln, lobte Wehrlein allerdings ausdrücklich: "Pascal ist eine riesige deutsche Hoffnung für die Zukunft. Klar muss er auf der Rechnung stehen."

Ein eigenes Comeback schloss Rosberg, der am 27. November in Abu Dhabi seinen ersten WM-Titel gefeiert und fünf Tage später völlig überraschend seinen Rücktritt erklärt hatte, weiter kategorisch aus: "Es ist vorbei. Definitiv. Jetzt kommen andere Kapitel."

Die Mercedes-Teamführung um Motorsportchef Toto Wolff und Niki Lauda hatte zuletzt angekündigt, noch in diesem Jahr den zweiten Piloten für 2017 neben dem dreimaligen Weltmeister Lewis Hamilton (England) zu benennen. Der für die kommende Saison noch vertragslose Mercedes-Junior und langjährige Silberpfeil-Testfahrer Wehrlein gilt trotz der Erfahrung von nur einer Formel-1-Saison beim Hinterbänkler Manor als Favorit.