Rosberg verliert Platz zwei an Verstappen

erschienen am 13.11.2016



In der 32. von 71 Runden hat WM-Spitzenreiter Nico Rosberg Platz zwei an Max Verstappen verloren. Der Niederländer überholte Rosberg außen in einer Linkskurve und schob sich damit zwischen die beiden Mercedes-Fahrer. An der Spitze fährt weiterhin Lewis Hamilton. Die Fahrer müssen in den nach wie vor widrigen Wetterbedingungen mindestens 54 Runden absolvieren, um die volle Punktzahl zu erhalten.