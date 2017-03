Rudern: Bender übernimmt Deutschland-Achter bis zur WM

erschienen am 27.03.2017



Ruder-Bundestrainer Uwe Bender übernimmt bis zur WM in Sarasota/USA im September den Deutschland-Achter. Der 57-Jährige springt für Ralf Holtmeyer ein, der sich in dieser Zeit mit Blick auf Olympia 2020 verstärkt um den U23-Nachwuchsbereich kümmert.

"Wir wollen ja auch bei den Olympischen Spielen in Tokio erfolgreich sein. Da ist es ratsam, dass wir die Nachwuchsruderer aus dem U23-Bereich möglichst frühzeitig an den A-Bereich heranführen", sagte Holtmeyer. Ab Herbst wird der 60-jährige wieder das nationale Ruder-Flaggschiff übernehmen.