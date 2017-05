Rudern: Doppel-Olympiasieger Murray beendet Karriere

erschienen am 02.05.2017



Eines der erfolgreichsten Duos der Sport-Geschichte ist Vergangenheit. Der neuseeländische Ruderer Eric Murray hat im Alter von 34 Jahren seinen Rücktritt erklärt, damit endet die erfolgreiche Ära mit seinem Partner Hamish Bond (31) im Zweier ohne Steuermann.

Murray/Bond blieben in 69 Rennen in Folge in acht Jahren ungeschlagen. Sie holten gemeinsam sechs WM-Titel und zwei Olympiasiege. "Wir haben diese Freude nicht mehr verspürt. Jeder erwartete von uns den Sieg. Wenn wir gewonnen haben, haben wir damit nur die Erwartungen erfüllt", sagte Murray.

Nach ihrem Sieg bei der olympischen Regatta in Rio de Janeiro nahmen sich die Neuseeländer zunächst eine Auszeit, jetzt verkündete Murray sein Karriereende. Bond war zuletzt als Radrennfahrer unterwegs und belegte bei den Zeitfahr-Staatsmeisterschaften in Neuseeland auf der Straße Platz drei.