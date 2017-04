Rückkehr von RB-Stammkeeper gegen Mainz noch offen

erschienen am 01.04.2017



Leipzig (dpa) - Eine Rückkehr von Stammkeeper Peter Gulacsi ins Tor von Champions-League-Anwärter RB Leipzig zum Fußball-Bundesligaspiel am Mittwoch beim FSV Mainz 05 ist noch offen. «Das wissen wir nicht», sagte Trainer Ralph Hasenhüttl am Samstag nach dem 4:0-Heimsieg des Aufsteigers gegen den SV Darmstadt 98. Gulacsi hatte in dem Spiel gegen die Hessen wegen einer Grippe gefehlt. Vertreter Fabio Coltorti wirkte nicht immer sicher.