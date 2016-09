RÃ¼ckkehrer ter Stegen: "Werde den Moment genieÃŸen"

Rückkehrer ter Stegen: "Werde den Moment genießen"

erschienen am 27.09.2016



Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen geht mit Vorfreude, aber voll konzentriert in das Champions-League-Spiel bei seinem Ex-Verein Borussia Mönchengladbach. "Ich freue mich auf den Empfang im Stadion und werde den Moment genießen. Aber klar ist auch, dass ich zu 100 Prozent darauf fokussiert bin, das Spiel zu gewinnen", sagte der Schlussmann des FC Barcelona auf der Pressekonferenz vor der Begegnung am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky).

Ter Stegen hatte die Borussia 2014 nach 18 Jahren im Verein in Richtung Barcelona verlassen, nun trifft er viele ehemalige Weggefährten. "Ich habe schon mit ein, zwei Spielern der Borussia geschrieben. Natürlich stichelt man dann auch ein bisschen. Aber ich bin nicht hierhergekommen, um alte Freunde zu sehen. Das kann ich machen, wenn ich in der Freizeit hier bin", sagte der 24-Jährige.

Besonders freut sich ter Stegen auf Patrick Herrmann, Tony Jantschke und auch Janis Blaswich, "auch wenn er nicht im Kader stehen wird", sagte er. Zudem wird er auch seinen ehemaligen Torwarttrainer Uwe Kamps wiedersehen. "Uwe ist einer der wichtigsten Personen im Klub für mich. Wir haben eine sehr gute Beziehung und sprechen auch viel über private Dinge. Ich bin glücklich, Menschen wieder zu sehen, die mir viel gegeben haben", sagt er.

Lob erhielt ter Stegen, der seit dieser Saison die klare Nummer eins bei den Katalanen ist, von Barcelonas Trainer Luis Enrique. "Er hat sich verbessert, auch neben dem Platz. Er spricht Spanisch und versteht auch schon Katalanisch. Er hat die Herausforderung angenommen, zu Barca zu kommen, und das war auch die richtige Entscheidung", sagte der Coach.