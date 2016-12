Rückschlag für Rhein-Neckar Löwen,Kiel zieht vorbei

erschienen am 26.12.2016



Die Rhein-Neckar Löwen haben auf dem Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung in der Handball-Bundesliga einen unerwarteten Rückschlag hinnehmen müssen. Die Löwen verloren am letzten Spieltag vor der WM-Pause beim SC Magdeburg überraschend mit 32:35 (15:20) und verpassten mit nun 32:4 Punkten den vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze.

Nutznießer des Patzers war der deutsche Rekordmeister THW Kiel (32:4), der durch ein 24:20 (13:11) gegen Schlusslicht Bergischer HC an den Löwen auf Rang zwei vorbeizog. Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt (32:2) ist erst am Dienstag bei MT Melsungen im Einsatz.

Die Löwen hatten gegen wie entfesselt aufspielende Magdeburger große Probleme in der Abwehr. Nach 20 Minuten lagen die Gäste bereits mit 8:14 zurück und mühten sich anschließend vergeblich um die Wende. Mads Mensah Larsen erzielte neun Tore für die Löwen und war Top-Scorer der Begegnung, Michael Damgaard traf acht Mal für Magdeburg.

Platz vier festigten derweil die Füchse Berlin (26:8) durch einen 29:23 (16:12)-Erfolg gegen Aufsteiger HSC 2000 Coburg. Im Duell der Bundestrainer-Kandidaten setzte sich Markus Baur mit dem TVB Stuttgart gegen den von Christian Prokop betreuten DHfK Leipzig mit 28:26 (15:11) durch.