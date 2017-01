Rückschlag im Titelrennen: Niederlage für Özil und Arsenal

erschienen am 31.01.2017



Die deutschen Fußball-Weltmeister Mesut Özil und Shkodran Mustafi haben mit dem FC Arsenal im Rennen um den Titel in der englischen Premier League einen herben Rückschlag erlebt. Die Londoner verloren 1:2 (0:2) gegen den FC Watford und wurden in der Tabelle von Tottenham Hotspur verdrängt. Der Rückstand auf Spitzenreiter FC Chelsea, der den Vorsprung am Abend ausbauen kann, beträgt vorerst weiter acht Punkte.

Die Mannschaft von Teammanager Arsène Wenger, der das Spiel aufgrund einer Vier-Spiele-Sperre von der Tribüne aus verfolgte, geriet früh in Rückstand: Younes Kaboul (10.) und Troy Deeney (13.) trafen für Watford. Alex Iwobi (58.) erzielte das Tor für Arsenal.

Tottenham spielte 0:0 beim AFC Sunderland und liegt in der Tabelle aufgrund der besseren Tordifferenz vor Arsenal.