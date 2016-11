Rücktritt? FCE-Präsident reagiert heute

Nach der turbulenten Mitgliederversammlung des FC Erzgebirge Aue am Sonnabend kündigt Helge Leonhardt eine Stellungnahme des Vereins an.

Von Sebastian Siebertz

erschienen am 29.11.2016



Aue. Die Mitgliederversammlung des FC Erzgebirge Aue hat nicht nur tiefe Gräben im Verein aufgezeigt, sie hat diese offensichtlich noch weiter aufgerissen. Die Kritik der Mitglieder, vor allem aber die teilweise persönlichen Anschuldigungen gegen sich und seine Familie vom Sonnabend haben FCE-Präsident Helge Leonhardt offenbar schwer getroffen. Fakt ist: Zur Tagesordnung wird man im Lößnitztal nicht so schnell übergehen. Gestern kündigte der 58-Jährige an, heute mit einer "Stellungnahme des Vereins zur Mitgliederversammlung" reagieren zu wollen.

Ob er erwägt, seinen Posten beim Fußball-Zweitligisten zu räumen, dazu wollte Helge Leonhardt gestern auf Anfrage der "Freien Presse" keine Auskunft geben. Es werde in der heutigen Erklärung jedoch auch um seine Person gehen, versicherte der Vereinspräsident.

Eskaliert war der Streit an der Personalie Steffen Ziffert. In der hitzigen Atmosphäre wurden Helge Leonhardt, seinem Bruder Uwe (Mitglied im Aufsichtsrat) und seinem Cousin Wolfgang (Mitglied im Ehrenrat) unter anderem Vetternwirtschaft und Lügen vorgeworfen. Ziffert - bei der Mitgliederversammlung anwesend, ohne das Wort zu ergreifen - war im Sommer von seinem Posten als Sportdirektor freigestellt worden. Der Vorstand der Veilchen hatte nach dem überraschenden Schritt erst keine Gründe angegeben und später erklärt, dass die Stelle gestrichen worden sei. Zur Freistellung läuft derzeit ein Verfahren vor dem Arbeitsgericht.

"Ich bin sehr enttäuscht von dem, was ich erlebt habe. Das war dilettantisch", erklärte Trainer Pavel Dotchev im MDR-Interview. Der Coach verließ während der sich zur Schlammschlacht entwickelnden Versammlung gemeinsam mit den Profis das VIP-Zelt am Erzgebirgsstadion. "Ich habe meine Spieler nach Hause geschickt", sagte der Fußballlehrer. "Meine Mannschaft und mein Co-Trainer sind angegriffen worden. Das hatte mit Fußball nichts zu tun und war sehr schade. Das lassen wir nicht so stehen." Dotchevs Assistent Robin Lenk und Verteidiger Sebastian Hertner sind mit Töchtern des Vereinspräsidenten liiert.