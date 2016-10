RÃ¼diger-Klub AS Rom trennt sich von Sportdirektor SabatiniÂ Â 

Rüdiger-Klub AS Rom trennt sich von Sportdirektor Sabatini

erschienen am 06.10.2016



Der italienische Fußball-Erstligist AS Rom hat sich von seinem Sportdirektor Walter Sabatini getrennt. Beide Seiten hätten sich einvernehmlich auf die Auflösung des Vertrages geeinigt, teilte der Klub des deutschen Nationalspielers Antonio Rüdiger am Donnerstag mit. Sabatini war fünf Jahre bei den Römern beschäftigt, hatte zuletzt aber diverse Meinungsverschiedenheiten mit dem amerikanischen Klubchef James Pallotta.