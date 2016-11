Rüdiger fällt mit Rom im Titelrennen zurück

erschienen am 20.11.2016



Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger hat mit Verfolger AS Rom im Titelrennen der italienischen Serie A an Boden verloren. Die Römer unterlagen trotz Führung bei Atalanta Bergamo 1:2 (1:0), der Rückstand auf Spitzenreiter Juventus Turin wuchs auf sieben Punkte.

Nach dem Schlusspfiff kam es zu Krawallen. Atalanta-Hooligans griffen vor dem Stadion mit Eisenstangen Polizisten an und warfen Rauchbomben und Feuerwerkskörper. Die Beamten setzten Tränengas ein.

Diego Perotti brachte Rüdiger und Co. mit einem verwandelten Handelfmeter in Führung (40.). Mattia Caldara glich per Kopf für Atalanta aus (62.). Franck Kessié besiegelte per Foulelfmeter (90.) die erste Roma-Niederlage nach sechs Spielen. Titelverteidiger Juve mit dem deutschen Weltmeister Sami Khedira hatte am Samstag ein 3:0 (1:0) gegen Delfino Pescara vorgelegt.