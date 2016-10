RÃ¼diger vor RÃ¼ckkehr ins Mannschaftstraining

Rüdiger vor Rückkehr ins Mannschaftstraining

erschienen am 04.10.2016



Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger steht nach seinem in der EM-Vorbereitung erlittenen Kreuzbandriss offenbar vor der Rückkehr ins Mannschaftstraining des italienischen Erstligisten AS Rom. Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, soll der 23-Jährige noch in dieser Woche erstmals wieder mit dem Team trainieren. Sein Comeback peilt der Abwehrspieler demnach für das Spitzenspiel gegen Vizemeister SSC Neapel am 15. Oktober an.